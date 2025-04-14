Staj ve çıraklık sigortası, kademeli emeklilik, ev hanımlarına emeklilik hakkı... Torba yasada hangi maddeler olacak?

Bağ-Kur’lulara erken emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, emekliye zamlı ikramiye… Torba Yasa’nın içeriğinde milyonları ilgilendiren kritik düzenlemeler yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren teklif için gözler kabul tarihine çevrildi. Meclis’ten geçmesinin ardından yasalaşması beklenen düzenleme, sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler getirecek.
2025 yılı Torba Yasa düzenlemesi Meclis mesaisinde öne çıkan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik yolunu açacak prim indirimi ve ev hanımlarına sigorta desteğiyle emeklilik hakkı gibi maddelerin yer aldığı teklif, milyonları doğrudan ilgilendiriyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, önümüzdeki haftalarda kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Torba Yasa Meclis Gündeminde: Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşürülüyor, Ev Hanımlarına Emeklilik Geliyor
2025 yılına ilişkin Torba Yasa düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Teklifin içeriğinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren başlıklar yer alırken, özellikle Bağ-Kur sigortalıları ve ev hanımları için hazırlanan düzenlemeler kamuoyunun dikkatini çekiyor.
BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ 7.200’E İNİYOR
Torba Yasa teklifinde yer alan kritik maddelerden biri, Bağ-Kur’luların prim gün sayısına yönelik. Halen 9.000 gün prim ödemesi gereken Bağ-Kur sigortalılarının, yasa çıktığında 7.200 günle emekli olmasının önü açılacak. Bu düzenleme, esnaf ve küçük işletme sahipleri başta olmak üzere pek çok kişiye 5 yıl erken emeklilik imkânı tanıyacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ
Teklifle birlikte sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayan ev hanımları için isteğe bağlı sigorta yoluyla emekliliğin önü açılıyor. Düzenlemeye göre ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece prim desteğiyle ev hanımlarının emekli olabilmeleri kolaylaşacak.
YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba Yasa'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın kesin çıkış tarihi, Meclis takvimine göre şekillenecek.
Yeni düzenlemeler hayata geçtiğinde, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.