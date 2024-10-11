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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, çıkacak mı? EYT sonrası staj ve çıraklık sigortası onaylandı mı?

Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, çıkacak mı? EYT sonrası staj ve çıraklık sigortası onaylandı mı?

15:0211/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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"Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, çıkacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000-2008 yılları arasında SGK'ya sigorta girişi yapılmış olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup içinde yer alıyor. Emeklilik sisteminde yapılacak değişiklikler nedeniyle bu dönemde sigortası başlayanlar için kademeli emeklilik beklentisi giderek artıyor. Özellikle 1999 sonrası SSK girişi olanlar için erken emeklilikle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

#staj ve çıraklık
#staj ve çıraklık sigortası
#EYT

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