Emeklilikte staj ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcına dahil edilip edilmeyeceği milyonlarca çalışanın gündeminde. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile staj süresinin emeklilik hesabına katılması ve borçlanılabilmesi hedefleniyor. Teklif yasalaşırsa, staj ve çıraklık süreleri emeklilik hesabına eklenecek. Peki, Staj ve Çıraklık sigortası EYT yolunu açacak mı? Staj süresi SGK kapsamına alınacak mı? İşte Staj ve Çıraklık sigortasında son gelişmeler haberimizde.
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?
Çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması. Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.
Staj ve Çıraklık Sigortasında Son Durum
Öğrencilerin eğitim döneminde yaptıkları staj ve çıraklık çalışmaları şu an için kısa vadeli sigorta kapsamına giriyor. Bu sigorta türü yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortasını kapsıyor; emeklilik primleri ödenmiyor. Bu nedenle gençlerin staj ve çıraklık süreleri, emeklilik hesaplamasında dikkate alınmıyor.
STAJ SÜRESİ SGK KAPSAMINA ALINACAK MI?
Konuyla ilgili bir çalışma şuan bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında teklif TBMM'ye sunulmuştu. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bu durumun değiştirilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.
Teklifte, staj süresinin emeklilik için belirleyici tarih olması gerektiği vurgulandı.
KANUN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir" açıklamasının konulması talep edildi.