TÜİK Şubat ayı kira artış oranı ocak ayının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Şubat ayında yapılacak kira artış oranı ve önümüzdeki dönemde sözleşmesi yenilenen kiracılara yapılacak zam oranı belli olacak. Kiralardaki artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. Bu bağlamda, Şubat ayında uygulanacak kira artışı, Ocak 2025 enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Peki, Şubat ayında yapılacak kira artış oranı ne zaman duyurulacak? Kira zammı nasıl hesaplanır? İşte Şubat TEFE- TÜFE oranına göre ev ve işyeri kira artışı hesaplama örneği...
Şubat ayı kira artış oranı 2025, ev sahipleri ve kiracıların gündeminde. Şubat ayında kira sözleşmesi yenilecek olanlar, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor. Ocak enflasyonu açıklandığında, Şubat kira zammı oranı da netlik kazanacak. 2025 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 58,51 olmuştu. Peki, TÜİK Şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı kira artış oranını 3 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLUR?
12 aylık enflasyon ortalama verisi 58,51 oldu. Buna göre, Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara da yüzde 58,51 oranında zam yapıldı.
TÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında bir artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla ise enflasyon yüzde 44,38 oranında bir yükseliş yaşandı. Sonuç olarak, on iki aylık ortalamada ise bu oran yüzde 58,51 olarak kaydedildi.
Bu durumda, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılara uygulanan artış oranı da yüzde 58,51 oldu.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 58,51
Kira zam bedeli: 5.851 TL
Zamlı kira bedeli: 15.851 TL
KİMLER KİRA ZAMMI YAPMAK ZORUNDA?
Konut ve işyeri kira artış oranı, yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlenmektedir. Ev sahipleri, bu oranı aşan bir artış yapamazlar; ancak, kirada indirim yapma veya artış oranını bu sınırın altında tutma hakları bulunmaktadır.
Kira sözleşmesi Şubat 2025'te yenilenen kiracılar, yeni belirlenen zamlı bedeller üzerinden ödeme yapacaklardır.
Ancak, mevcut kira sözleşmesi devam eden kiracılar, eski sözleşme koşullarıyla ödeme yapmaya devam edeceklerdir.