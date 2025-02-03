Yeni ayın başlamasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi, şubat ayı kira artış oranını merak ediyor. Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenirken, bu süreç Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle şekilleniyor. İşte Şubat ayı kira artış oranı...
Şubat ayı kira artış oranı 2025, ev sahipleri ve kiracıların gündeminde. Şubat ayında kira sözleşmesi yenilecek olanlar, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan rakam sonrası hesaplamalarını artırdı.Peki, TÜİK Şubat ayı kira zammı ne kadar oldu?
ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte şubat ayı kira artış oranı %56,35 olarak hesaplandı.
Şubat Ayı Kira Zam Oranı Hesaplama Örneği
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: %56,35
Kira zam bedeli: 5.635 TL
Zamlı kira bedeli: 15.635
Enflasyon Verileri Ne Kadar Oldu?
TÜİK ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da duyurdu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,20 arttı, aylık %3,06 arttı
Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı
Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Ne Yöndeydi?
AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine göre, 20 ekonomistin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyor.
KİMLER KİRA ZAMMI YAPMAK ZORUNDA?
Konut ve işyeri kira artış oranı, yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlenmektedir. Ev sahipleri, bu oranı aşan bir artış yapamazlar; ancak, kirada indirim yapma veya artış oranını bu sınırın altında tutma hakları bulunmaktadır.
Kira sözleşmesi Şubat 2025'te yenilenen kiracılar, yeni belirlenen zamlı bedeller üzerinden ödeme yapacaklardır.
Ancak, mevcut kira sözleşmesi devam eden kiracılar, eski sözleşme koşullarıyla ödeme yapmaya devam edeceklerdir.