KİMLER KİRA ZAMMI YAPMAK ZORUNDA?





Konut ve işyeri kira artış oranı, yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlenmektedir. Ev sahipleri, bu oranı aşan bir artış yapamazlar; ancak, kirada indirim yapma veya artış oranını bu sınırın altında tutma hakları bulunmaktadır.

Kira sözleşmesi Şubat 2025'te yenilenen kiracılar, yeni belirlenen zamlı bedeller üzerinden ödeme yapacaklardır.

Ancak, mevcut kira sözleşmesi devam eden kiracılar, eski sözleşme koşullarıyla ödeme yapmaya devam edeceklerdir.







