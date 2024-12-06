YENİ HEDEF HUMUS

Suriye'nin iki büyük kenti olan başkent Şam ile Halep arasındaki yolun tam ortasında bulunan Hama kenti, Esed rejimi açısından insan kaynağı olarak bilinen Lazkiye'deki rejim yanlısı grupların yaşadığı bölgelere yakın olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ayrıca, kuzeydoğudaki bölgelerden gelen otoyolların kavşak noktası olması açısından da önemli bir ikmal yolu. Hama'nın düşmesiyle muhaliflerin güneydeki Humus kentine ilerlemesi bekleniyor. Bu durumda rejimin Şam ile Lazkiye arasındaki bağlantısını kesme ihtimalleri bulunuyor. Bu da Esed rejiminin Şam'da sıkışması anlamına geliyor.

* 2 ilçe 41 köyde çatışma olmadı

* Hama’nın güneydoğusunda bulunan Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı. Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

* Hava savunma sistemleri bıraktılar

* Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ele geçiren muhalifler buradaki hava savunma sistemleri ve mühimmatlara el koydu

* Tonlarca mühimmat

* Esed rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da ele geçirdi.

* 3 bin mahkum serbest kaldı

* Muhaliflerin, Hama Merkez Hapishanesi'ni boşalttı Neredeyse tamamı siyasi mahkumlardan oluşan 3 bin kişi serbest kaldı.