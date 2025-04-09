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Tabii Spor canlı izle 9 Nisan 2025: Barcelona Borussia Dortmund maçı Tabii Spor canlı yayın izleme linki

Tabii Spor canlı izle 9 Nisan 2025: Barcelona Borussia Dortmund maçı Tabii Spor canlı yayın izleme linki

21:349/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Barcelona Borussia Dortmund maçı Tabii Spor canlı izleme ekranında futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund saat 22.00'da Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma TRT'nin Tabii Spor kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı şifresiz canlı izlemek için ücretli üye olmak gerekiyor. İşte Tabii Spor Barcelona Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki.

Tabii Spor canlı izleme ekranında bu akşam Barcelona Borussia Dortmund karşılaşması yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacak iki ekbin heyecan dolu mücadelesi, saat 22.00'da başlayacak. TRT'nin dijital platformu Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı şifresiz canlı izlemek için ücretli olarak üye olmak gerekiyor. İlk 11'lerin belli olduğu Barcelona Borussia Dortmund maçı Tabii Spor canlı izleme linki ve son gelişmeler haberimizde. 

BARCELONA BORUSSİA DORTMUND MAÇI TABİİ SPOR'DA


Saat 22.00'da başlayacak Barcelona Borussia Dortmund mücadelesi Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Ücretli üyelik ile şifresiz izlenecek mücadele için sayfamızdaki resmi Tabii linkini kullanabilirsiniz.

BARCELONA BORUSSIA DORTMUND TABİİ SPOR CANLI İZLE




TABİİ NEDİR?


TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.


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