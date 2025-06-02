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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI: 28 Mayıs - 9 Haziran 2025 aktüel ürünler listesi

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI: 28 Mayıs - 9 Haziran 2025 aktüel ürünler listesi

15:222/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tarım Kredi Kooperatifi Market, Haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. 9 Haziran’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik birçok üründe cazip fırsatlar sunuluyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için oldukça avantajlı olan bu kampanyada; yoğurt, beyaz et ürünleri, kavurma, zeytinyağı ve çelik tencere setleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan Tarım Kredi Market, her dönem yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haziran ayına özel olarak hazırlanan bu yeni kampanya listesi, hem mutfak hem de temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kampanya süresince raflarda yerini alacak ürünler, Tarım Kredi Market müdavimleri tarafından yakından takip ediliyor.


5-9 HAZİRAN 2025 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Elit Limon Kolonyası - 78,90 TL


Torku Pötibör - 49,90 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi - 43,90

Anadolu Ayçiçek Yağı - 327 TL

Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri - 134,90 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt - 62,50

ETİ Hediyelik Çikolata Fındıklı - 189,90

Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı - 64,90

#Tarım Kredi Kooperatifi
#Aktüel Ürünler Kataloğu
#Tarım Kredi marketleri
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