Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan Tarım Kredi Market, her dönem yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haziran ayına özel olarak hazırlanan bu yeni kampanya listesi, hem mutfak hem de temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kampanya süresince raflarda yerini alacak ürünler, Tarım Kredi Market müdavimleri tarafından yakından takip ediliyor.