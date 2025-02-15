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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı: Cep telefonu, kahve makinesi, dikey süpürge uygun fiyatlarla satışta!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı: Cep telefonu, kahve makinesi, dikey süpürge uygun fiyatlarla satışta!

14:3415/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı satış ilkesine bağlı kalarak 14-19 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. 19 Şubat Çarşamba gününe kadar onlarca çeşit üründe fırsatlar, müşterileri bekleyecek. Temizlik ürünlerinden, temel gıdaya geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ürünler raflarda yerini aldı. Elektrikli süpürge 1.099 lira, Dikey Isıtıcı 1.399 lira, blender 739 lira, saç kurutma makinesi 719 lira, çocuk masası ve sandalye 1.099 liradan satışa sunulacak. İşte Tarım Kredi aktüel 14-19 Şubat aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

arım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyalarını duyurdu. Haftalık fırsatlar çerçevesinde, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe önemli indirimler sunuluyor.

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