Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini koruma ve halkın hizmetine sunma misyonuyla birçok mesire yeri ve tabiat parkı yönetmektedir. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bu doğal alanlar, doğaseverler için ideal bir kaçış noktasıdır. Peki İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanları ve tabiat parkları nerede var? İşte İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire yeri ve tabiat park alanları.
Mesire yerleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Bu alanlarda piknik yapabilir, çocuklarınızla oyunlar oynayabilir ve yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğayla iç içe olmak ve keyifli vakit geçirmek için ideal zamanlar başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde sunduğu mesire yerleri ve tabiat parkları, bu imkanı en güzel şekilde sunuyor.
Doğayla buluşmak ve keyifli vakit geçirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu mesire yerleri ve tabiat parklarını keşfetmenizi tavsiye ederiz.
Orman Bakanlığı Fatih Orman Mesire Yeri Şişli
Şamlar Tabiat Parkı Arnavutköy
Kirazlıbent Piknik Alanı Sarıyer
Sancaktepe Orman Parkı ve Mesire alanı
Parkorman Tabiat Parkı Sarıyer
Göztepe Tabiat Parkı Beykoz
Taşdelen Mesire yeri Çekmeköy
Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı Çekmeköy
Polonezköy Tabiak Parkı Beykoz
Irmak Tabiat Parkı Eyüpsultan
Değirmenburnu Tabiat Parkı Adalar
Neşetsuyu Tabiat Parkı Sarıyer
Fatih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Sarıyer
Kaymakdonduran Mesire Alanı Beykoz
Çiftlikköy mesire alanı Çatalca
Danamandıra Tabiat Parkı Silivri