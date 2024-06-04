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Türkiye’nin Gözde Mesire Yerleri ve Tabiat Parkları: Tatilinizi Doğayla İç İçe Geçirin

14:32 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:42 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Mesire yeri ve tabiat parkları nerede var?</p>
Mesire yeri ve tabiat parkları nerede var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini koruma ve halkın hizmetine sunma misyonuyla birçok mesire yeri ve tabiat parkı yönetmektedir. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bu doğal alanlar, doğaseverler için ideal bir kaçış noktasıdır. Peki İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanları ve tabiat parkları nerede var? İşte İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire yeri ve tabiat park alanları.

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Mesire yerleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Bu alanlarda piknik yapabilir, çocuklarınızla oyunlar oynayabilir ve yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğayla iç içe olmak ve keyifli vakit geçirmek için ideal zamanlar başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde sunduğu mesire yerleri ve tabiat parkları, bu imkanı en güzel şekilde sunuyor.

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Doğayla buluşmak ve keyifli vakit geçirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu mesire yerleri ve tabiat parklarını keşfetmenizi tavsiye ederiz.

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Orman Bakanlığı Fatih Orman Mesire Yeri Şişli

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Şamlar Tabiat Parkı Arnavutköy

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Kirazlıbent Piknik Alanı Sarıyer

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Sancaktepe Orman Parkı ve Mesire alanı 

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Parkorman Tabiat Parkı Sarıyer

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Göztepe Tabiat Parkı Beykoz

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Taşdelen Mesire yeri Çekmeköy

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Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı Çekmeköy

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Polonezköy Tabiak Parkı Beykoz

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Irmak Tabiat Parkı Eyüpsultan

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Değirmenburnu Tabiat Parkı Adalar

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Neşetsuyu Tabiat Parkı Sarıyer

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Fatih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Sarıyer

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Kaymakdonduran Mesire Alanı Beykoz

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Çiftlikköy mesire alanı Çatalca

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Danamandıra Tabiat Parkı Silivri

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Türkiye geneli tabiat parkları listesi için tıklayın

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