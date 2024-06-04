Mesire yeri ve tabiat parkları nerede var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini koruma ve halkın hizmetine sunma misyonuyla birçok mesire yeri ve tabiat parkı yönetmektedir. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bu doğal alanlar, doğaseverler için ideal bir kaçış noktasıdır. Peki İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanları ve tabiat parkları nerede var? İşte İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire yeri ve tabiat park alanları.

1 / 24 Mesire yerleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Bu alanlarda piknik yapabilir, çocuklarınızla oyunlar oynayabilir ve yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

2 / 24 Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğayla iç içe olmak ve keyifli vakit geçirmek için ideal zamanlar başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde sunduğu mesire yerleri ve tabiat parkları, bu imkanı en güzel şekilde sunuyor.

3 / 24 Doğayla buluşmak ve keyifli vakit geçirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu mesire yerleri ve tabiat parklarını keşfetmenizi tavsiye ederiz.

4 / 24 Orman Bakanlığı Fatih Orman Mesire Yeri Şişli

5 / 24 Şamlar Tabiat Parkı Arnavutköy

6 / 24 Kirazlıbent Piknik Alanı Sarıyer

7 / 24 Sancaktepe Orman Parkı ve Mesire alanı

8 / 24 Parkorman Tabiat Parkı Sarıyer

9 / 24 Göztepe Tabiat Parkı Beykoz

10 / 24 Taşdelen Mesire yeri Çekmeköy

11 / 24 Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı Çekmeköy

12 / 24 Polonezköy Tabiak Parkı Beykoz

13 / 24 Irmak Tabiat Parkı Eyüpsultan

14 / 24 Değirmenburnu Tabiat Parkı Adalar

15 / 24 Neşetsuyu Tabiat Parkı Sarıyer

16 / 24 Fatih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Sarıyer

17 / 24 Kaymakdonduran Mesire Alanı Beykoz

18 / 24 Çiftlikköy mesire alanı Çatalca

19 / 24 Danamandıra Tabiat Parkı Silivri

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