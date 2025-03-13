Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları sonrası merak konusu. Bakanlık bünyesinde bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis başta olmak üzere toplamda 8 bin 500 kişi istihdam edilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuru ne zaman? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 şartları ve kadro-branş dağılımı ile ilgili güncel bilgiler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sene bünyesine katacağı 8.500 personel alımıyla iş arayanlara yeni kapılar açıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir programda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 8500 personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru süreci ve kadro dağılımına dair detaylar araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.
TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
4. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
6. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
7. Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.
8. Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)