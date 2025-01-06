TAŞERON MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak 2025 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı....

2025 Ocak ayında yapılacak maaş zammı, taşeron ve kamu işçileri için büyük önem taşıyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ve alım güçlerini artırmak isteyen bu kesim, maaş zammı ve ilave tediye ikramiyesi artışlarını bekliyor. Kamu işçilerine ve taşeron çalışanlara yapılacak zammın, hem maaşlarını hem de ek ödemelerini önemli ölçüde etkileyerek, yaşam standartlarını iyileştirmesi bekleniyor.