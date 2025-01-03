TAŞERON MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak 2025 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı....

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam ve ek ödemeler, milyonlarca kamu işçisi ve taşeron çalışan için merakla beklenen konular arasında yer alıyor. 2024 yılında yapılan düzenlemelerle taşeron işçilerin maaşları ve tediye ödemeleri yeniden değerlendirilmişti. Ocak 2025 itibarıyla taşeron ve kamu işçilerinin maaş durumları merak edilen konular arasında yer alıyor
2025 Ocak ayında yapılacak maaş zammı, taşeron ve kamu işçileri için büyük önem taşıyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ve alım güçlerini artırmak isteyen bu kesim, maaş zammı ve ilave tediye ikramiyesi artışlarını bekliyor. Kamu işçilerine ve taşeron çalışanlara yapılacak zammın, hem maaşlarını hem de ek ödemelerini önemli ölçüde etkileyerek, yaşam standartlarını iyileştirmesi bekleniyor.
Tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri
Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçi yılın ikinci yarısına ilişkin bu ödemeyi almak için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor.
Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor. 2025 yılı kamu işçilerin tediye ödeme tarihleri henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Sürekli işçilerin 2025 yılı ikramiye ve tediye tablosu şu şekilde olması bekleniyor
2025 Ocak 1. tediye 13 günlük
2025 Mart ikramiye 30 günlük
2025 Mart 2. tediye 13 günlük
2025 Mayıs ek ödeme -
2025 Haziran 3. tediye 13 günlük
2025 Eylül ikramiye 30 günlük
2025 Eylül giyim yardımı -
2025 Aralık 4. tediye 13 günlük
2024 yılı kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak ve 5 Nisan'da yapılmıştı. İkinci yarı ödemeleri 24 Haziran’da, kalan 13 günlük ikinci bölüm ise 13 Aralık'ta ödenmişti. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan kamu işçileri, bu yıl ayrıca yapılacak ek tediye ödemesini 23 Aralık'ta almıştı.
Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?
Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.
6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.
En az bir tam yıl çalışmış olmak.
İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.
İlave tediye ne kadar ödeniyor?
Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.
Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.
Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL