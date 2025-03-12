Taşerona kadro düzenlemesi için son viraj: 100 bin işçiye müjde! 2. torba yasa işçilerinin maaşları yükselecek

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili düzenleme TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısında yer aldı. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi, yapılacak düzenleme kapsamında kadro hakkı kazanabilecek. Çalışmaların 2025 yılı içinde tamamlanması beklenirken, yasalaşması halinde maaş zamlarıyla birlikte sosyal haklarda da iyileştirmeler öngörülüyor. Torba yasa tasarısında ayrıca 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar da bulunuyor.
TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısında taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme yer aldı. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi, yapılacak düzenleme kapsamında kadro hakkı kazanabilecek. TYP çalışanları, KİT personeli ve belediye şirket işçileri de düzenlemenin kapsamına alınırken, süreç hızla ilerliyor. Taşeron işçilerin kamuya geçmesiyle düşük maaş ve sınırlı sosyal haklar yerine kamu çalışanlarına sağlanan tüm haklardan yararlanması mümkün olacak. Torba yasa tasarısında ayrıca 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar da bulunuyor.
TAM 100 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ UFUKTA
Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin 2025'te tamamlanması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Düzenleme, taşeron işçilerin iş güvencesini artırırken, kamu sektöründe daha adil bir çalışma ortamı sağlayacak. İşçiler, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.
TAŞERONA KADRO VAR MI 2025?
Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro müjdesinde sona gelindi. Meclis’te görüşülen yeni torba yasa tasarısında taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kritik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi planlanıyor Düzenleme TYP, KİT ve belediye işçilerini kapsıyor.
TYP, KİT, BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ
Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenleme, binlerce taşeron işçiye güvenceli bir çalışma hayatı sağlayacak.
İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Uzun süredir beklenen bu gelişme, taşeron işçilerin yüzünü güldürecek. İş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklarla donatılacak taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte geleceklerini daha sağlam temellere oturtabilecek.
4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİ İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN?
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de taşeron işçilerin kadroya alınmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etmişti.