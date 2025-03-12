Taşerona kadro düzenlemesi için son viraj: 100 bin işçiye müjde! 2. torba yasa işçilerinin maaşları yükselecek

TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısında taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme yer aldı. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi, yapılacak düzenleme kapsamında kadro hakkı kazanabilecek. TYP çalışanları, KİT personeli ve belediye şirket işçileri de düzenlemenin kapsamına alınırken, süreç hızla ilerliyor. Taşeron işçilerin kamuya geçmesiyle düşük maaş ve sınırlı sosyal haklar yerine kamu çalışanlarına sağlanan tüm haklardan yararlanması mümkün olacak. Torba yasa tasarısında ayrıca 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar da bulunuyor.