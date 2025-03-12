Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımında uygulanan kredi vade sınırı ve tutarlarına ilişkin düzenleme yaptı. Peki, yeni düzenlemeye göre taşıt kredisi ile hangi araçlar alınabilir? İşte BDDK taşıt kredisi kapsamına giren otomobiller...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine yönelik kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Böylece 2,5 milyon liralık fatura değeri olan bir araç için tüketiciler 48 ay vadeli 1 milyon 750 bin liralık kredi alabilecek. Düzenleme, Türkiye’de üretilen elektrikli araçları kapsıyor.
Özellikle elektrikli araç kredisi almak isteyenler için daha yüksek kredi oranları ve uzun vade seçenekleri sunuluyor. İşte güncellenen kredi limitleri ve vade süreleri:
Yeni Taşıt Kredisi Limitleri ve Vade Süreleri
Fatura Değeri 2.5 Milyon TL ve Altı: 48 aya kadar vade imkânı sunulacak.
Fatura Değeri 2.5 Milyon TL – 5 Milyon TL Arası: 36 ay vade ile kredi kullanılabilecek.
Fatura Değeri 5 Milyon TL – 7.5 Milyon TL Arası: 24 ay vade uygulanacak.
Fatura Değeri 7.5 Milyon TL Üzeri: Kredi imkânı bulunmayacak.
Bu düzenleme, özellikle yerli elektrikli araç modelleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Togg T10X, Ford E-Transit ve Pilotcar P-1000 gibi Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar, taşıt kredisi düzenlemesi kapsamında daha uzun vadeli ve yüksek limitli kredi fırsatlarıyla destekleniyor.
BDDK'nın düzenlemesi ile yerli üretim elektrikli araçlara yönelik taşıt kredisi avantajları artarken, Togg, Ford ve Pilotcar gibi markalar bu teşviklerden doğrudan yararlanıyor.
BDDK Taşıt Kredisi Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?
Sıfır ve ikinci el elektrikli araç almak isteyen bireysel müşteriler
Türkiye’de üretilen yerli elektrikli araçları tercih edenler
Ticari işletmeler için elektrikli ticari araç kredileri