Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine yönelik kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Böylece 2,5 milyon liralık fatura değeri olan bir araç için tüketiciler 48 ay vadeli 1 milyon 750 bin liralık kredi alabilecek. Düzenleme, Türkiye’de üretilen elektrikli araçları kapsıyor.