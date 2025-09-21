Bu hafta borsada yatırımcıların gündeminde temettü ödemeleri var. Şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri belli oldu. Yatırımcılarına düzenli gelir sağlayan temettü ödemeleri kapsamında, bu hafta toplam 7 şirket kâr payını hesaplara yatıracak. İşte hangi gün hangi şirketin ödeme yapacağı ve temettü miktarları…
Temettü dağıtacak şirketler hangileri?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Hisse başı brüt temettü: 0,0081516 TL
Hisse başı net temettü: 0,0069288 TL
Temettü tarihi: 22 Eylül (2. taksit)
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başı brüt temettü: 0,2492835 TL
Hisse başı net temettü: 0,2118909 TL
Temettü tarihi: 22 Eylül (6. taksit)
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)
Hisse başı brüt temettü: 0,12 TL
Hisse başı net temettü: 0,102 TL
Temettü tarihi: 22 Eylül (3. taksit)
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Hisse başı brüt temettü: 0,55 TL
Hisse başı net temettü: 0,0069288 TL
Temettü tarihi: 24 Eylül (2. taksit)
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)
Hisse başı brüt temettü: 0,0720288 TL
Hisse başı net temettü: 0,0612244 TL
Temettü tarihi: 25 Eylül (1. taksit)
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)
Hisse başı brüt temettü: 0,5773 TL
Hisse başı net temettü: 0,490705 TL
Temettü tarihi: 26 Eylül
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)
Hisse başı brüt temettü: 0,0610621 TL
Hisse başı net temettü: 0,0610621 TL
Temettü tarihi: 26 Eylül.