Haftanın temettü ödemeleri belli oldu: 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında temettü dağıtacak şirketler

10:4121/09/2025, Pazar
<p><strong><u>Temettü ödemesi yapacak şirketler</u></strong></p>
Temettü ödemesi yapacak şirketler

Bu hafta borsada yatırımcıların gündeminde temettü ödemeleri var. Şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri belli oldu. Yatırımcılarına düzenli gelir sağlayan temettü ödemeleri kapsamında, bu hafta toplam 7 şirket kâr payını hesaplara yatıracak. İşte hangi gün hangi şirketin ödeme yapacağı ve temettü miktarları…

Haftanın temettü verecek şirketleri belli oldu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemelerinde haftanın programı belli oldu. Bu hafta 7 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Peki hangi şirket hangi tarihte ödememe yapacak? İşte ödeme tarihleri ve miktarlar.

Temettü dağıtacak şirketler hangileri?

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Hisse başı brüt temettü: 0,0081516 TL

Hisse başı net temettü: 0,0069288 TL

Temettü tarihi: 22 Eylül (2. taksit)

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Hisse başı brüt temettü: 0,2492835 TL

Hisse başı net temettü: 0,2118909 TL

Temettü tarihi: 22 Eylül (6. taksit)

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

Hisse başı brüt temettü: 0,12 TL

Hisse başı net temettü: 0,102 TL

Temettü tarihi: 22 Eylül (3. taksit)

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

Hisse başı brüt temettü: 0,55 TL

Hisse başı net temettü: 0,0069288 TL

Temettü tarihi: 24 Eylül (2. taksit)

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)

Hisse başı brüt temettü: 0,0720288 TL

Hisse başı net temettü: 0,0612244 TL

Temettü tarihi: 25 Eylül (1. taksit)

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)

Hisse başı brüt temettü: 0,5773 TL

Hisse başı net temettü: 0,490705 TL

Temettü tarihi: 26 Eylül

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Hisse başı brüt temettü: 0,0610621 TL

Hisse başı net temettü: 0,0610621 TL

Temettü tarihi: 26 Eylül.

