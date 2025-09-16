Eylül 2025 boyunca çok sayıda şirketin temettü dağıtması bekleniyor. Bazı firmalar ödemelerini hissedarların hesaplarına yatırmaya başladı bile. Dağıtılacak temettü miktarları ise şirketlerin yıllık kâr dağıtım stratejilerine göre farklılık gösterecek. Peki temettü veren şirketler hangileri? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği Eylül ayı temettü ödeme takvimi.

1 /12 Eylül 2025’te birçok şirketin temettü ödemesi yapması planlanırken, bazı firmalar hissedarlarına ödemeleri ulaştırdı. Temettü miktarları, şirketlerin kâr dağıtım stratejilerine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Peki temettü veren şirketler hangileri? İşte Eylül 2025 temettü ödeme takvimi ve detayları.

2 /12 Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIST kodu: BIMAS Temettü tutarı: 3,4000 TL Tarihi: 17.09.2025

3 /12 Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. BIST kodu: ESCAR Temettü tutarı: 0,1020 TL Tarihi: 22.09.2025

4 /12 Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. BIST kodu: ALKLC Temettü tutarı: 0,0069 TL Tarihi: 22.09.2025

5 /12 Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. BIST kodu: DESA Temettü tutarı: 0,0612 TL Tarihi: 25.09.2025

6 /12 Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş. BIST kodu: ADEL Temettü tutarı: 0,4907 TL Tarihi: 26.09.2025

7 /12 Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. BIST kodu: LKMNH Temettü tutarı: 0,1771 TL Tarihi: 30.09.2025

8 /12 Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. BIST kodu: PCILT Temettü tutarı: 0,7182 TL Tarihi: 30.09.2025

9 /12 Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. BIST kodu: OFSYM Temettü tutarı: 0,3552 TL Tarihi: 30.09.2025

10 /12 Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. BIST kodu: SUMAS Temettü tutarı: 1,7070 TL Tarihi: 30.09.2025

11 /12 Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. BIST kodu: TUPRS Temettü tutarı: 6,3084 TL Tarihi: 30.09.2025