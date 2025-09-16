Yeni Şafak
Temettü ödemesi eylül ayı takvimi ve detayları

13:5316/09/2025, Salı
<p><strong><em><u>Eylül 2025 temettü ödeme takvimi ve detayları</u></em></strong></p>
Eylül 2025 boyunca çok sayıda şirketin temettü dağıtması bekleniyor. Bazı firmalar ödemelerini hissedarların hesaplarına yatırmaya başladı bile. Dağıtılacak temettü miktarları ise şirketlerin yıllık kâr dağıtım stratejilerine göre farklılık gösterecek. Peki temettü veren şirketler hangileri? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği Eylül ayı temettü ödeme takvimi.

Eylül 2025’te birçok şirketin temettü ödemesi yapması planlanırken, bazı firmalar hissedarlarına ödemeleri ulaştırdı. Temettü miktarları, şirketlerin kâr dağıtım stratejilerine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Peki temettü veren şirketler hangileri? İşte Eylül 2025 temettü ödeme takvimi ve detayları.

Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

BIST kodu: BIMAS

Temettü tutarı: 3,4000 TL

Tarihi: 17.09.2025

Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

BIST kodu: ESCAR

Temettü tutarı: 0,1020 TL

Tarihi: 22.09.2025

Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: ALKLC

Temettü tutarı: 0,0069 TL

Tarihi: 22.09.2025

Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: DESA

Temettü tutarı: 0,0612 TL

Tarihi: 25.09.2025

Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

BIST kodu: ADEL

Temettü tutarı: 0,4907 TL

Tarihi: 26.09.2025

Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

BIST kodu: LKMNH

Temettü tutarı: 0,1771 TL

Tarihi: 30.09.2025

Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: PCILT

Temettü tutarı: 0,7182 TL

Tarihi: 30.09.2025

Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: OFSYM

Temettü tutarı: 0,3552 TL

Tarihi: 30.09.2025

Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

BIST kodu: SUMAS

Temettü tutarı: 1,7070 TL

Tarihi: 30.09.2025

Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

BIST kodu: TUPRS

Temettü tutarı: 6,3084 TL

Tarihi: 30.09.2025

Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: ZRGYO

Temettü tutarı: 0,0611 TL

Tarihi: 30.09.2025


Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: ALFAS

Temettü tutarı: 0,1386 TL

Tarihi: 30.09.2025

#Temettü
#Temettü ödemesi
#temettü veren şirketler
