Eylül 2025 boyunca çok sayıda şirketin temettü dağıtması bekleniyor. Bazı firmalar ödemelerini hissedarların hesaplarına yatırmaya başladı bile. Dağıtılacak temettü miktarları ise şirketlerin yıllık kâr dağıtım stratejilerine göre farklılık gösterecek. Peki temettü veren şirketler hangileri? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği Eylül ayı temettü ödeme takvimi.
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,4000 TL
Tarihi: 17.09.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0612 TL
Tarihi: 25.09.2025
Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
BIST kodu: ADEL
Temettü tutarı: 0,4907 TL
Tarihi: 26.09.2025
Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
BIST kodu: LKMNH
Temettü tutarı: 0,1771 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: PCILT
Temettü tutarı: 0,7182 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: SUMAS
Temettü tutarı: 1,7070 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
BIST kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 6,3084 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: ZRGYO
Temettü tutarı: 0,0611 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALFAS
Temettü tutarı: 0,1386 TL
Tarihi: 30.09.2025