TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Temmuz ayı kira artışı oranı açıklandı mı, belli oldu mu? İşyeri, konut...

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri için kira zammı hesaplamaları da gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran 2025 enflasyon verileri, bu ay uygulanacak kira artış oranını netleştirecek. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından, kira artışları artık 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. Peki, Temmuz 2025 kira zammı yüzde kaç olacak?
Temmuz ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kritik hesaplama süreci başladı. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle, Temmuz 2025 kira artış oranı da netleşecek. Geçtiğimiz yıl sona eren yüzde 25 zam sınırının ardından gözler yeniden TÜFE ortalamasına çevrildi. Yeni dönemde kiralar ne kadar artacak? İşte Temmuz ayına dair beklentiler...
TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:00’da açıklayacak. Bu veriler, Temmuz 2025 kira artış oranını belirleyecek temel kriter olacak. Mayıs 2025’te TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 olarak açıklanmış, bu oran Haziran 2025 kira zammı için yasal üst sınır olarak uygulanmıştı. Temmuz ayı için henüz resmi bir oran açıklanmadı, ancak TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı netleşecek.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi.
Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:
Hesaplama: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL (artış miktarı)
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL
İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.
TEFE VE ÜFE’NİN ROLÜ NEDİR?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde “TEFE-ÜFE ortalaması” ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE’yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor. Örneğin, bir kira sözleşmesinde “TEFE-ÜFE ortalaması” yazıyorsa ve bu oran TÜFE’den yüksekse, artış TÜFE’ye göre yapılıyor.