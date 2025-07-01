TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Temmuz ayı kira artışı oranı açıklandı mı, belli oldu mu? İşyeri, konut...

Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.