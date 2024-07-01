Evde bakım maaşı Temmuz ayının başlaması ile birlikte merak kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller her ay sorgulanıyor. Evde bakım parası, devlet tarafından bakıma muhtaç yakınlarının bakımını üstlenen kişilere veriliyor. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların alacağı zam oranı sonrası evde bakım maaşları da değişecek. Temmuz ayı ile evde bakım maaşlarına gelecek zam oranı da merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

1 / 9 Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatacağı 2024 Temmuz ayının başlaması ile merak ediliyor. 1 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

2 / 9 EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Dolayısıyla evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemelerinin 15 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

3 / 9 2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.



4 / 9 EVDE BAKIM MAAŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

5 / 9 EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler. Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.







6 / 9 Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar(Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

7 / 9 EVDE BAKIM MAAŞINA TEMMUZ’DA NE KADAR ZAM GELECEK?

Temmuz 2024 evde bakım maaşı zammı büyük bir heyecanla bekleniyor. Evde bakım yardımı alan Milyonlarca kişi gözünü Türkiye İstatistik kurumuna çevirdi. Çünkü evde bakım maaşı memur maaş kat sayısı oranında artıyor. Şu anda kesin olmamakla birlikte tahmini zam oranları belli. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 10 Toplu sözleşme zammı yüzde 10 enflasyon farkı zammı gelecek. Yani memur maaş zammı temmuzda yüzde 20 olacak. Bu durumda evde bakım maaşına Temmuz ayında yapılacak zam da %20 olarak açıklanacak.

8 / 9 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında evde bakım maaşına %20 artış bekleniyor. Ocak 2024 itibarıyla evde bakım maaşı gelen yüzde 49.25 zammın ardından 7.608 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Temmuz zammı sonrası yeni zamlı evde bakım maaşının ise 9.000 TL’yi aşacağı öğrenildi.