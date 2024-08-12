Evde bakım maaşı Ağustos ayının başlaması ile birlikte merak kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller her ay sorgulanıyor. Evde bakım parası, devlet tarafından bakıma muhtaç yakınlarının bakımını üstlenen kişilere veriliyor. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların alacağı zam oranı sonrası evde bakım maaşları da değişti. Temmuz ayı ile evde bakım maaşlarına gelecek zam oranı da değişmişti. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? 12 Ağustos 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

1 / 7 Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatacağı 2024 Ağustos ayının başlaması ile merak ediliyor. 12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

2 / 7 EVDE BAKIM MAAŞI AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Dolayısıyla evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemelerinin 15 Ağustos'da başlaması bekleniyor.



3 / 7 Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

4 / 7 ZAMLI EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ağustos ayında zamlı olarak yatırılması bekleniyor. Henüz detaylar belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır





5 / 7 EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler. Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.







6 / 7 Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar(Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)