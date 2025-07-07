Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Temmuz ayı temettü veren hisseler belli oldu: Kar payı dağıtımı ne zaman?Temettü dağıtan şirketler ve ödeme tarihleri

Temmuz ayı temettü veren hisseler belli oldu: Kar payı dağıtımı ne zaman?Temettü dağıtan şirketler ve ödeme tarihleri

10:207/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Temmuzda temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri.</u></em></strong></p>
Temmuzda temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri.

Yatırımcıların merakla beklediği temettü verecek şirketler listesi, temmuz ayı için netleşmeye başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok firma kar payı dağıtımını bu ay gerçekleştirecek. Özellikle düzenli temettü ödeyen büyük şirketler, yatırımcıların portföylerini güçlendirme fırsatı sunarken, daha yüksek temettü verimi beklenen orta ölçekli şirketler de dikkat çekiyor. Peki, temmuz ayında hangi şirket ne kadar temettü ödemesi yapacak? İşte, yatırımcıların ilgiyle takip ettiği Temmuz ayı temettü veren hisseler ve temettü ile ödeme takvimi detayları…

Temmuz ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Temmuz ve Ağustos ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte Temmuz ve Ağustos 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri.


2025 TEMMUZ TEMETTÜ VEREN HİSSELER VE ÖDEME TARİHLERİ

AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AYES)

• Nakit temettü: 11.250.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,075

• Temettü ödeme tarihi: 07/07/2025


Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik (KONTR)

• Nakit temettü: 17.000.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,026

• Temettü ödeme tarihi: 08/07/2025

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

• Nakit temettü: 68.400.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,170

• Temettü ödeme tarihi: 08/07/2025


Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY)

• Nakit temettü: 600.000.000.000

• Hisse başına temettü tutarı: 1,500

• Temettü ödeme tarihi: 09/07/2025

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)

• Nakit temettü: 475.424.637,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,102

• Temettü ödeme tarihi: 14/07/2025


Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS)

• Nakit temettü: 38.250.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,128

• Temettü ödeme tarihi: 16/07/2025


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)

• Nakit temettü: 1.190.000.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 1,700

• Temettü ödeme tarihi: 18/07/2025

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

• Nakit temettü: 58.799.724,750

• Hisse başına temettü tutarı: 0,212

• Temettü ödeme tarihi: 21/07/2025


Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

• Nakit temettü: 776.038,950

• Hisse başına temettü tutarı: 0,007

• Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025


ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)

• Nakit temettü: 51.000.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,102

• Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025

Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklığı AS (PAGYO)

• Nakit temettü: 7.615.343,710

• Hisse başına temettü tutarı: 0,662

• Temettü ödeme tarihi: 23/07/2025


Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

• Nakit temettü: 59.702.420,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,037

• Temettü ödeme tarihi: 24/07/2025

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)

• Nakit temettü: 8.500.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,071

• Temettü ödeme tarihi: 28/07/2025

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)

• Nakit temettü: 20.000.480,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,050

• Temettü ödeme tarihi: 29/07/2025


BigChefs (BIGCH)

• Nakit temettü: 66.300.410,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,620

• Temettü ödeme tarihi: 31/07/2025

Sanifoam (SANFM)

• Nakit temettü: 6.375.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,042

• Temettü ödeme tarihi: 31/07/2025

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

• Nakit temettü: 85.000.000,000

• Hisse başına temettü tutarı: 0,009

• Temettü ödeme tarihi: 11/08/2025

#Temettü
#Borsa İstanbul
#temettü dağıtacak şirketler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı