Yatırımcıların merakla beklediği temettü verecek şirketler listesi, temmuz ayı için netleşmeye başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok firma kar payı dağıtımını bu ay gerçekleştirecek. Özellikle düzenli temettü ödeyen büyük şirketler, yatırımcıların portföylerini güçlendirme fırsatı sunarken, daha yüksek temettü verimi beklenen orta ölçekli şirketler de dikkat çekiyor. Peki, temmuz ayında hangi şirket ne kadar temettü ödemesi yapacak? İşte, yatırımcıların ilgiyle takip ettiği Temmuz ayı temettü veren hisseler ve temettü ile ödeme takvimi detayları…
Temmuz ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Temmuz ve Ağustos ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte Temmuz ve Ağustos 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri.
2025 TEMMUZ TEMETTÜ VEREN HİSSELER VE ÖDEME TARİHLERİ
AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AYES)
• Nakit temettü: 11.250.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,075
• Temettü ödeme tarihi: 07/07/2025
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik (KONTR)
• Nakit temettü: 17.000.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,026
• Temettü ödeme tarihi: 08/07/2025
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
• Nakit temettü: 68.400.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,170
• Temettü ödeme tarihi: 08/07/2025
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY)
• Nakit temettü: 600.000.000.000
• Hisse başına temettü tutarı: 1,500
• Temettü ödeme tarihi: 09/07/2025
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
• Nakit temettü: 475.424.637,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,102
• Temettü ödeme tarihi: 14/07/2025
Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS)
• Nakit temettü: 38.250.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,128
• Temettü ödeme tarihi: 16/07/2025
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)
• Nakit temettü: 1.190.000.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 1,700
• Temettü ödeme tarihi: 18/07/2025
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
• Nakit temettü: 58.799.724,750
• Hisse başına temettü tutarı: 0,212
• Temettü ödeme tarihi: 21/07/2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
• Nakit temettü: 776.038,950
• Hisse başına temettü tutarı: 0,007
• Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
• Nakit temettü: 51.000.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,102
• Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklığı AS (PAGYO)
• Nakit temettü: 7.615.343,710
• Hisse başına temettü tutarı: 0,662
• Temettü ödeme tarihi: 23/07/2025
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
• Nakit temettü: 59.702.420,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,037
• Temettü ödeme tarihi: 24/07/2025
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)
• Nakit temettü: 8.500.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,071
• Temettü ödeme tarihi: 28/07/2025
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)
• Nakit temettü: 20.000.480,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,050
• Temettü ödeme tarihi: 29/07/2025
BigChefs (BIGCH)
• Nakit temettü: 66.300.410,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,620
• Temettü ödeme tarihi: 31/07/2025
Sanifoam (SANFM)
• Nakit temettü: 6.375.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,042
• Temettü ödeme tarihi: 31/07/2025
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
• Nakit temettü: 85.000.000,000
• Hisse başına temettü tutarı: 0,009
• Temettü ödeme tarihi: 11/08/2025