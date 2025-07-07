Temmuz ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Temmuz ve Ağustos ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte Temmuz ve Ağustos 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri.