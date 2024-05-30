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Ter kokusunu anında kesiyor! 24 saat boyunca etkili! Gece yatmadan önce koltuk altınıza...

16:52 - 30/05/2024 الخميس
Güncelleme: 16:53 - 30/05/2024 الخميس
Yeni Şafak

Terlemek, vücudun en doğal işlevlerinden biridir ve vücut sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu önemli süreç, sağlıklı bir döngünün parçasıdır. Aslında ter, kendi başına kokusuzdur; ancak vücuttaki bakteriler terle temas ettiğinde koku oluşur. Bu sorundan kurtulmak için ise yalnızca birkaç basit adımı takip etmeniz yeterlidir.

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Ter kokusu, ciltte bulunan bakterilerin çoğalmasıyla artar ve bu durum terle birlikte oluşan kötü kokunun başlıca nedenidir. Düzenli duş almak bu sorunu önlemek için önemlidir. Bunun yanı sıra, evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle bu kokudan kolayca kurtulabilirsiniz.

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HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI CİLDİNİZE UYGULAYIN

Hindistan cevizi yağında bulunan "antimikrobiyal" özellikler, kokuya neden olabilecek bakterileri önleyebilir. Hem vücut kokusu hem de ağız kokusunu önleyebilecek kadar güçlü olan bu yağ; bakterilerin oluşumunu engelleyebilir. Bu nedenle düzenli olarak en çok koku yapan koltuk altı gibi alanlara sürebilir, biraz bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

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KOLTUK ALTINA LİMON SÜRÜN

Limonun doğal antiseptik özelliklere sahip olması ve antimikrobiyal özellikleri vücutta istenmeyen kokuların giderilmesinde en etkili doğal ürünlerden biri olmasını sağlıyor.

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Limon suyunun asidik özellikleri sayesinde ciltte zararlı bakterilerin büyümesini azaltabilirken, aynı zamanda vücuttaki bakterilerin büyümesini de engelleyebilecek toksin atıcı özellikler sunar. Terlemeyi (terlemeyi) önlemek ve vücut kokusunu önlemek için koltuk altlarınıza yarım limon sürebilirsiniz.

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DOMATES SUYU DOĞAL MUCİZELERDEN

Domates suyu da vücut kokusuyla mücadelenin etkili yöntemlerinden biri. Domatesin antibakteriyel ve antiseptik özellikleri, vücutta kötü kokuya neden olan bakteri sayısını sınırlamaya da yardımcı olur.

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Ayrıca aşırı terlemenin de kontrol edilmesini sağlar. Domates suyuna bir bez batırdıktan sonra, nazikçe koltuk altlarına sürün. Ayıca domates suyu içmek; vücut ısısını düşürebilir, bu sayede terleme oranını da azaltabilir.

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KOLTUK ALTINA ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi; binbir derde şifa yapısının yanı sıra; mikropların da vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek asidik özelliklere sahiptir. Bakterileri yok edebilecek bir yapıya sahip olan elma sirkesi, vücut kokusunu azaltır.

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Birkaç pamuğu elma sirkesine batırdıktan sonra koltuk altına, ayaklara ve vücudun diğer bölgelerine sürebilirsiniz.


Not: Tüm bu tarifleri denemeden önce olası bir alerjen veya tahriş riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın!

#aşırı terleme
#ter kokusu
#ter kokusu önleme
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