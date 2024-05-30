Ter kokusunu anında kesiyor! 24 saat boyunca etkili! Gece yatmadan önce koltuk altınıza...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI CİLDİNİZE UYGULAYIN

Hindistan cevizi yağında bulunan "antimikrobiyal" özellikler, kokuya neden olabilecek bakterileri önleyebilir. Hem vücut kokusu hem de ağız kokusunu önleyebilecek kadar güçlü olan bu yağ; bakterilerin oluşumunu engelleyebilir. Bu nedenle düzenli olarak en çok koku yapan koltuk altı gibi alanlara sürebilir, biraz bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.