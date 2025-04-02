TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat'ın kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybuke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Teşkilat Aybuke Pusat'ın yerine kim alınacak? Neslihan'ı kim oynayacak? Teşkilat dizisi yeni kadın başrol oyunucusu kim olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
AYBÜKE PUSATLI TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Bu açıklama, dizide Neslihan karakterini canlandıran Pusat'ın ayrılığına dair iddiaları doğrulamış oldu.
Aybüke Pusat, rol aldığı TRT dizisi olan 'Teşkilat'ın kadrosundan çıkarıldı. TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.
TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.
Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.
Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Neydi?
TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 yılında yayın hayatına başladı. Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Millî İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını konu ediyor.
Aybüke Pusat diziye dördüncü sezonda Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle katıldı. Neslihan karakteri TRT 1’de şu ifadeyle anlatıldı: “Kayıplarına ve ihanetlere rağmen asla pes etmeyen Neslihan, vatani görevine kararlılıkla devam eder. Hem masada hem de sahada asla boyun eğmeyen güçlü bir karakterdir.”
Aybüke Pusat’ın hayat verdiği Neslihan Erdemsoy, Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir diplomattır. Çetin Erdemsoy’u babası olarak bilen Neslihan gerçek babasının Albay Nazım Tuna olduğunu öğrenir. Bir görüşme sonrası yapılan saldırıda Başkan'ı şehit edilmiş, kendisi Ömer tarafından kurtarılmıştır. Sonrasında MİT ekibine katılan Neslihan, ihanetlere rağmen kararlılığından ödün vermeyen bir karakter olarak tanınıyor. Teşkilat dizisinin başrolü olan Aybüke Pusat’ın can verdiği Neslihan karakteri, stratejik zekası ve liderlik vasfıyla dizide kilit bir role oynuyordu.
TEŞKİLAT AYBÜKE PUSAT'IN YERİNE NESLİHAN'I KİM OYNAYACAK?
Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat dizinin başrolü olan Neslihan karakterini oynuyordu. Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak kazandı.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan Pusat, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam etti. Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Televizyon kariyerine Medcezir dizisinde "Elif" karakteriyle adım atan Pusat, ardından O Hayat Benim, Familya ve Söz gibi önemli projelerde rol aldı.