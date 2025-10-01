Hem üretim hem istihdam açısından Türkiye ekonomisinin can damarı konumunda olan KOBİ'lere güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek? İşte, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı hakkında detaylar...