Togg T10F fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Togg T10F ne zaman, hangi tarihte satışaca çıkacak?

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sedan formunda geliştirilen T10F, önceki modellerden farklı olarak kura sistemi olmadan satışa sunulacak. En hızlı siparişi veren, araca sahip olacak. Modelin fiyatı netleşirken, Togg'un sunduğu faizsiz kredi olanakları da kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte Togg T10F hakkında merak edilen tüm bilgiler…
Togg T10F siparişi nasıl verilecek? Kura yok, çekiliş yok… Bu kez hızlı olan kazanacak! Togg’un yeni sedan modeli T10F, Türkiye’de otomotiv alışkanlıklarını değiştirmeye geliyor. “İlk gelen alır” modeliyle satışa sunulacak aracın fiyatı belli oldu. Peki, Togg T10F kaç TL olacak? Sıfır faizli kredi desteği doğru mu? Tüm detaylar haberimizde…
Hayalini kurduğunuz yerli otomobile sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!" Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, SUV modeli T10X’in ardından sedan segmentindeki ilk aracı T10F’i otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 2025 yılının ikinci yarısında satışa sunulması beklenen T10F, meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı.
Togg T10F’in fiyatı belli oldu
Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F’in başlangıç fiyatı 1 milyon 640 bin TL olarak listelendi. Bu rakam, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebilecek.
T10X’te olduğu gibi, T10F modelinde de avantajlı finansman seçenekleri sunulacak. Öyle ki, cebinizde bir Tofaş parası varsa, bunu peşinat olarak değerlendirip krediyle Togg T10F sahibi olabileceksiniz.
Kura yok, hızlı olan alacak!
T10F modelinin satış süreci, Tesla Model Y Juniper’daki gibi online platform üzerinden gerçekleşecek. Kura ya da çekiliş olmadan, siparişi en hızlı verenler araca sahip olabilecek. Yani hız, bu sefer gerçekten kazandıracak!
T10X’in başarısı, T10F’e ilham verdi
SUV segmentinde T10X ile büyük bir başarı yakalayan Togg, 2024 fiyatlarını koruyarak rekabette öne çıktı. Elektrikli araç pazarında geniş yankı uyandıran bu performansın, sedan segmentindeki T10F’te de devam etmesi bekleniyor.
Geri sayım başladı
T10F’in yollara çıkmasına aylar kala, geri sayım başlamış durumda. Yerli ve milli otomobil markamız Togg, sadece ülkemizde değil, küresel pazarda da ses getirecek yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdi gözler, T10F’in yollara çıkacağı o büyük güne çevrildi.
Yerli otomobilde yeni bir dönemin kapıları aralanırken, Togg T10F’in neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.