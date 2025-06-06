Togg T10F fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Togg T10F ne zaman, hangi tarihte satışaca çıkacak?

Togg T10F’in fiyatı belli oldu

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F’in başlangıç fiyatı 1 milyon 640 bin TL olarak listelendi. Bu rakam, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebilecek.

T10X’te olduğu gibi, T10F modelinde de avantajlı finansman seçenekleri sunulacak. Öyle ki, cebinizde bir Tofaş parası varsa, bunu peşinat olarak değerlendirip krediyle Togg T10F sahibi olabileceksiniz.