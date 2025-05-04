Togg T10F çıkışı tarihi ve fiyatı merak ediliyor. Togg T10F, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg’un merakla beklenen yeni modeli olarak dikkat çekiyor. Togg T10F çıkış tarihi 2025 olarak belirlenirken, bu şık ve teknolojik araç, modern tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Togg T10F fiyatı ise donanım paketine göre farklılık gösterecek şekilde rekabetçi bir aralıkta sunulması bekleniyor. İşte Togg T10F ön talep toplama tarihi.
Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni sedan modeli olan T10F'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. SUV modeli T10X sonrası sedan model çıkış tarihi ve fiyatı araştırılıyor. Peki Togg T10F ne zaman çıkacak? TOGG T10F model fiyatı belli oldu mu?
Togg T10F ne zaman çıkacak? Togg T10F ön talep toplama tarihi
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi
Fuat Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, 'Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız.' dedi.
Togg'un 'fastback' olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, 'T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız.' dedi.
Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti: 'Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.
Yani biz dünyanın bir tarafında geliştirilen bir modeli getirip ülkemize sunmuyoruz. Tamamen kendi doğamıza uygun taleplerden ortaya çıkan modelleri üretiyoruz. Onun için de bu konudaki liderliğimizi açık ara sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda satılan araç sayısı belli, şöyle bakalım. Togg, Türkiye'de ilk kullanıcısıyla buluştuğunda hem kullanıcının elektrikli araç deneyimi yoktu hem ülkemizin de elektrikli araç üretim deneyimi yoktu. Buna rağmen çok büyük başarıyla piyasaya girdik. Önümüzdeki dönemde bu tercih edilme oranının çok daha yükseleceğini görüyorum."
T10F'nin özellikleri nedir?
Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
TOGG T10F model fiyatı ne kadar olacak?
Togg'un yeni T10F modelin fiyatlandırması konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.