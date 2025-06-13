TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası

TOGG'dan henüz resmî açıklama yok

TOGG cephesinden şu ana kadar T10F’in fiyatına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak markanın 2025 yılı boyunca zam yapmayan politikası ve rekabetçi yaklaşımı, bu iddiaları destekler nitelikte yorumlanıyor.