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TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası

TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası

23:5713/06/2025, Cuma
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yerli otomobil markası TOGG’un yeni sedan modeli T10F hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada TOGG’a yakın bazı kaynakların aktardığına göre, T10F’in giriş seviyesi versiyonu, markanın mevcut SUV modeli T10X’ten bile daha uygun fiyatla satışa sunulacak.

T10F, TOGG’un en ucuz modeli mi olacak?

Halihazırda piyasada bulunan T10X modeli, versiyonuna göre 1.4 milyon TL’nin üzerinde fiyatlarla satışta. Eğer iddialar doğru çıkarsa, T10F, TOGG’un en uygun fiyatlı aracı unvanını alacak.

Teknik farklar fiyatı etkiliyor

T10F’in fiyat avantajının arkasında, teknik özellikler yatıyor. İddialara göre giriş seviyesi T10F, yaklaşık 360 km menzile ve arkadan itişli sürüş sistemine sahip olacak. Bu özelliklerin maliyeti düşürdüğü, dolayısıyla fiyat etiketine de yansıdığı belirtiliyor.

TOGG'dan henüz resmî açıklama yok

TOGG cephesinden şu ana kadar T10F’in fiyatına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak markanın 2025 yılı boyunca zam yapmayan politikası ve rekabetçi yaklaşımı, bu iddiaları destekler nitelikte yorumlanıyor.

Teslimatlar sonbaharda başlayabilir

İddialara ek olarak, T10F’in ilk teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde yapılacağı da konuşuluyor. Böylece tüketiciler, yıl bitmeden yeni sedan modelle tanışmış olacak.

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TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası