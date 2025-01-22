TOKİ 250 bin sosyal konut ne zaman teslim edilecek? Takvim açıklandı: Vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşuyor

Bolu Göynük Çeşme mh. 106 konut projesi, 2+1 nitelikli 94 daire ve 3+1 nitelikli 12 daireden oluşuyor. Projede, 2 dükkân ve 1 cami de bulunuyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.