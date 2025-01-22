TOKİ 250 bin sosyal konut ne zaman teslim edilecek? Takvim açıklandı: Vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşuyor

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Sosyal konut kapsamında yapımına başlanan TOKİ evleri bir bir teslim ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı inşaatı bitip teslim edilecek konutlara ilişkin takvimi açıkladı. İşte il il TOKİ konutları teslim tarihleri.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında inşaatı tamamlanan evleri hak sahiplerine teslim etmeye devam etmektedir. İl bazında konut teslim tarihleri aşağıdaki gibidir:
Erzurum Palandöken sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzurum Palandöken Osmangazi Mahallesi'nde yapımına başlanan 632 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 09 Ocak – 13 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Zonguldak Devrek'te TOKİ konutları ne zaman teslim ediliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Mahallesi'nde yapımına başlanan 317 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 13 Ocak – 07 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Sinop TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim ediliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sinop Durağan'da yapımına başlanan 177 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 13 – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Sinop Durağan 177 konut projesi, 2+1 nitelikli 124 daire ve 3+1 nitelikli 53 daireden oluşuyor. Projede 1 adet 4 dükkânlı ticaret merkezi de bulunuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Bolu Göynük'te TOKİ sosyal konut teslim tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bolu Göynük Çeşme Mahallesi'nde yapımına başlanan 106 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 13 – 24 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Bolu Göynük Çeşme mh. 106 konut projesi, 2+1 nitelikli 94 daire ve 3+1 nitelikli 12 daireden oluşuyor. Projede, 2 dükkân ve 1 cami de bulunuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Tunceli Mazgirt TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim ediliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tunceli Mazgirt Eltihatun Mahallesi'nde yapımına başlanan 79 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 13 – 24 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.