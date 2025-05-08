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TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman? Açık artırma ile arsa satışı teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak?

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı ne zaman? Açık artırma ile arsa satışı teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak?

Tuğba Güner
08:268/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı yapacak! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ildeki toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere dileyenler online olarak da katılabilecek. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ açık artırma ile arsa satışı teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak? İşte ayrıntılı bilgiler.

TOKİ açık artırma ile satış işlemlerini sürdürüyor. 43 ilde 383 arsanın satışı açık artırma usulüyle İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Açık artırmaya online olarak da katılmak mümkün. TOKİ 43 ilde açık artırma arsa satışı teminat bedeli ne kadar, ödeme planı nasıl?

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

TOKİ tarafından açık artırma satışları yapıyor. 43 ilde 383 arsanın satışları müzayede yöntemi ile olacak. Müzayede ise 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak. Açık artırmaya katılacaklar İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara İlbank Sosyal Tesisler Macunköy Yenimahalle adreslerinde hazır bulunmalılar.

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Açık artırma ile arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle:

İstanbul

Kocaeli

Bursa

Çanakkale

İzmir

Aydın

Muğla

Antalya

Adana

Mersin

Elazığ

Gaziantep

Tekirdağ

Van

Kütahya

Yozgat

Bitlis

Ankara

Erzurum

Muş

Kars

Ağrı

Iğdır

Samsun

Amasya

Uşak

Diyarbakır

Şanlıurfa

Malatya

Aksaray

Manisa

Eskişehir

Tunceli

Denizli

Yalova

Şırnak

Bingöl

Mardin

Niğde

Trabzon

Gümüşhane

Kayseri

Konya


TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI TEMİNAT BEDELLERİ


Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:


Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.


MÜZAYEDE ŞARTNAMESİ







TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI


Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı da belli oldu. TOKİ, alıcıdan yüzde 25 peşinat talep edecek. Kalan tutar ise 24 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu model, hem yatırımcıların hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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