TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı yapacak! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ildeki toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere dileyenler online olarak da katılabilecek. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ açık artırma ile arsa satışı teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak? İşte ayrıntılı bilgiler.
TOKİ açık artırma ile satış işlemlerini sürdürüyor. 43 ilde 383 arsanın satışı açık artırma usulüyle İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Açık artırmaya online olarak da katılmak mümkün. TOKİ 43 ilde açık artırma arsa satışı teminat bedeli ne kadar, ödeme planı nasıl?
TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ tarafından açık artırma satışları yapıyor. 43 ilde 383 arsanın satışları müzayede yöntemi ile olacak. Müzayede ise 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak. Açık artırmaya katılacaklar İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara İlbank Sosyal Tesisler Macunköy Yenimahalle adreslerinde hazır bulunmalılar.
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Açık artırma ile arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle:
İstanbul
Kocaeli
Bursa
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Adana
Mersin
Elazığ
Gaziantep
Tekirdağ
Van
Kütahya
Yozgat
Bitlis
Ankara
Erzurum
Muş
Kars
Ağrı
Iğdır
Samsun
Amasya
Uşak
Diyarbakır
Şanlıurfa
Malatya
Aksaray
Manisa
Eskişehir
Tunceli
Denizli
Yalova
Şırnak
Bingöl
Mardin
Niğde
Trabzon
Gümüşhane
Kayseri
Konya
TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI TEMİNAT BEDELLERİ
Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:
Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,
Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,
Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı da belli oldu. TOKİ, alıcıdan yüzde 25 peşinat talep edecek. Kalan tutar ise 24 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu model, hem yatırımcıların hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.