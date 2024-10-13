TOKİ 47 ilde 369 konut ve işyerini satışa çıkarıyor: İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

TOKİ'nin 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarması, konut sahibi olmak isteyenler için harika bir fırsat! Hem konut hem de iş yeri seçeneklerinin bulunması, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. TOKİ, 47 ilde toplam 369 gayrimenkulü piyasaya sürüyor. Bu satış, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek. Satışa kaydedilen gayrimenkuller; 151 konut ve 218 iş yerinden oluşuyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...