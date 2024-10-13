TOKİ 47 ilde 369 konut ve işyerini satışa çıkarıyor: İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 adet gayrimenkulün satışı için açık artırma düzenliyor. TOKİ satışları, özellikle Ankara ve İstanbul'da olacak olan açık artırmalar iki gün sürecek. Satışa sunulan gayrimenkuller, çeşitli konut ve iş yerleri seçeneklerinden oluşuyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
TOKİ'nin 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarması, konut sahibi olmak isteyenler için harika bir fırsat! Hem konut hem de iş yeri seçeneklerinin bulunması, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. TOKİ, 47 ilde toplam 369 gayrimenkulü piyasaya sürüyor. Bu satış, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek. Satışa kaydedilen gayrimenkuller; 151 konut ve 218 iş yerinden oluşuyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.
TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;
Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,
Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,
Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.
TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir,
Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat,
Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye,
Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.