TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKULÜ AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNUYOR: 2025 TOKİ evleri güncel fiyatları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde 357 adet konut ve iş yerini açık artırmayla satışa sunacak. İstanbul ve Ankara’da fiziki müzayedeler düzenlenecek, internet üzerinden de teklif verilebilecek. Konutlar %25 peşin 72 ay, iş yerleri ise %15 peşin 60 aya varan vadelerle satışa çıkıyor. Hangi illerde hangi fiyatlarla satış yapılacak?
TOKİ, 53 ilde toplam 357 konut ve iş yerini açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Müzayede, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Katılım hem fiziki hem de online şekilde sağlanabilecek. Fiziki müzayedeler İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Online katılmak isteyenler ise TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden teklif verebilecek.
KONUTLARDA %25 PEŞİN, İŞ YERLERİNDE %15 PEŞİN ÖDEME İMKANI
Açık artırmada konutlar %25 peşinat ve 72 ay vadeyle, iş yerleri ise %15 peşinatla 60 ay vade üzerinden satışa çıkıyor. Lot 212 ve 316 için vade süresi 120 aya kadar uzuyor.
HANGİ İLLERDE SATIŞ VAR?
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Gaziantep, Konya, Antalya gibi büyük şehirlerin yanı sıra 53 farklı ilde satış yapılacak. Özellikle Anadolu’da yatırım yapmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunuluyor.
- Trabzon Ortahisar – 197,20 m² konut: ₺8.479.600
- Niğde Çiftlik – 105 m² konut: ₺2.984.001
- Ankara Keçiören – 116,44 m² konut: ₺2.200.000
- İzmir Menemen – 81,52 m² konut: ₺2.387.718
- Adana Sarıçam – 83,28 m² konut: ₺2.041.314
- Sakarya Kocaali – 50,56 m² iş yeri: ₺988.000
- Burdur Yeşilova – 33 m² iş yeri: ₺924.000
TOKİ MÜZAYEDESİNE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?
Katılım için TOKİ tarafından belirlenen teminat bedelinin yatırılması gerekiyor. Ardından fiziki ya da online olarak teklif verilebiliyor. Katılım koşulları ve detaylı bilgiler, emlak müzayede adresinde yer alıyor.