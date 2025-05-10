TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKULÜ AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNUYOR: 2025 TOKİ evleri güncel fiyatları

TOKİ, 53 ilde toplam 357 konut ve iş yerini açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Müzayede, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Katılım hem fiziki hem de online şekilde sağlanabilecek. Fiziki müzayedeler İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Online katılmak isteyenler ise TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden teklif verebilecek.



