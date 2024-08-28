TOKİ arsa satışı kapsamında düzenlenen açık artırmalar, birçok ilde yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. TOKİ açık artırma ile arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra daha küçük iller de yer alıyor. Bu açık artırmalar, hem yatırımcıların ilgisini çekiyor hem de arsa sahibi olma hayali kuranlar için cazip imkanlar sunuyor. TOKİ'nin gerçekleştirdiği arsa satışlarına katılım sağlamak ve detaylı bilgi almak için ilan edilen açık artırma tarihlerini takip etmek önemlidir.

1 / 6 TOKİ arsa açık artırmaları, hem konut yapmak hem de yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır. TOKİ, vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için birçok farklı proje yürütmektedir. Bu projelerden biri de arsa satışlarıdır. Peki, TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

2 / 6 TOKİ, zaman zaman farklı illerde bulunan arsaları açık artırma yöntemiyle satışa sunar. Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı bulurlar. TOKİ arsa açık artırmaları, genellikle büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde düzenlenir. TOKİ istanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu 32 ilde 174 arsayı açık arttırma yöntemi ile satacak.

3 / 6 TOKİ arsa satışı 25 peşinat ve vade seçenekleri TOKİ 32 ilde 174 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacağını duyurmuştu. Açıklama ardından gözler iller ve açık artırma tarihi merak ediliyor. Alıcılar, söz konusu arsaları yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

4 / 6 TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde? Muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan toplam 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul,

5 / 6 İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 174 arsa, açık artırmayla satılacak.