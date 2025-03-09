Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 33 ilde 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. TOKİ iş yeri satışı yapılan iller hangileri? İşte, TOKİ 33 ilde iş yeri satışı peşinat bedelleri...

1 /9 TOKİ tarafından 33 ilde 454 iş yeri açık artırma ile sahiplerini bulacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 33 ilde yer alan 454 iş yerini satışa çıkaracağını açıkladı. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul’da yapıldığı gibi çevrim içi şekilde de teklif vermeye açık olacak.

2 /9 TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK? TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’da açık artırma yöntemi ile satacak.

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TOKİ İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK? TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara



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TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? Alıcılar, iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

5 /9 İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR? Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

6 /9 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Açık Arttırma Satış Listesi

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