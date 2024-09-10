TOKİ ilk evim ilk işlerim Adıyaman Besni toplu konutlar için hak sahipleri konut belirleme kurası çekildi. Toplamda 501 konut, 492 hak sahibi bulunmakta. TOKİ Besni konut belirleme kura çekilişi Ankara 15. noter denetiminde gerçekleştirildi. İşte TOKİ Adıyaman Besni konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Adıyaman Besni Ali Erdemoğlu Mahallesi projesinde kura çekimi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar açıklanmış. Bu heyecan verici süreçte kazananlar kadar, sonuçları merak eden birçok kişi de bulunuyor. İşte TOKİ Adıyaman Besni konut belirleme kura sonuçları isim listesi...