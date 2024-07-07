TOKİ Ankara ilk evim arsa yerleri ile arsa yeri bölge belirleme kura çekiliş sonuçları hak sahibi vatandaşların gündeminde. TOKİ Ankara Merkez Müstakil kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Mamak, Gölbaşı, Pursaklar bölgelerinde 8000 arsa yeni sahibi ile buluşturuldu. Ankara TOKİ arsa hak sahipleri ilk evim arsa yerini merak ediyor. Peki TOKİ Ankara ilk evim arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ ''İlk Evim İlk Arsa'' projesi kapsamında, Ankara Merkez Müstakil kura çekilişini tamamladı. 26 Şubat 2024 Pazartesi günü TOKİ Mamak, Gölbaşı, Pursaklar ilçelerinde 8000 adet arsa, yeni sahipleri ile buluşturuldu. Şimdi gözler TOKİ ilk evim arsa yerleri ile arsa yeri belirleme kura sonuçlarında. Peki TOKİ Ankara ilk evim arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ projelerinde müstakil arsa yüzölçümleri yaklaşık 350 ile 500 metrekare arasında değişmekte olup, bu arsalar üzerinde 105 ila 150 metrekare büyüklüğünde konutlar inşa edilebilecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 TL'den başlıyor ve taksitleri 1.604 TL'den itibaren ödenebiliyor. Arsalar, elektrik ve su altyapıları tamamlanmış, imar planları hazırlanmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde hak sahiplerine teslim ediliyor.
TOKİ Ankara Arsa Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
Ankara ilk evim arsa projesinin imar plan ve arsa belirleme kura takvimine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri paylaştı: “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.
Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar?
Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak.
TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?
“Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı.
TOKİ arsaları ne zaman tamamlanacak?
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.