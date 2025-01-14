Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan ilk evim ilk işyeri ve ilk arsam projeleri kapsamında yer alan Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi yapıldı. Ankara Çubuk’ta 1093 adet müstakil arsa hak sahibinden 250 adet asil hak sahibi kura neticesinde Ömercik Bölgesinden hak sahibi oldu. İşte TOKİ Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.
TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde müstakil arsa hak sahiplerinin bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Çubuk’ta 1093 adet müstakil arsa hak sahibinden 250 adet asil hak sahibi kura neticesinde Ömercik Bölgesinden hak sahibi oldu. İşte TOKİ Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi:
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içinde konut inşaatına başlanması ve ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şartı bulunmaktadır.
Başvuru ve tahsis süreçleriyle ilgili detaylı bilgilendirmeler, TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır. Vatandaşların duyuruları takip etmeleri ve iletişim bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.