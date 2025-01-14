Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içinde konut inşaatına başlanması ve ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şartı bulunmaktadır.

Başvuru ve tahsis süreçleriyle ilgili detaylı bilgilendirmeler, TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır. Vatandaşların duyuruları takip etmeleri ve iletişim bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.