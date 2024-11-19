Ankara Şereflikoçhisar’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 118 adet ve 3+1 nitelikli 10 adet olmak üzere toplamda 48 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Şereflikoçhisar 362 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 38 adet ve 3+1 nitelikli 10 adet olmak üzere toplamda 48 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.