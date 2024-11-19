Ankara Şereflikoçhisar’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 118 adet ve 3+1 nitelikli 10 adet olmak üzere toplamda 48 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /7 TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Şereflikoçhisar 362 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 38 adet ve 3+1 nitelikli 10 adet olmak üzere toplamda 48 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Ankara Şereflikoçhisar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

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