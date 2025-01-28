TOKİ tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kuraları 27 Kasım – 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi. TOKİ sosyal konut hak sahibi vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerinde 9 Aralık 2024 tarihi itibariyle sözleşme imzalamaya başladı. Peki TOKİ Arnavutköy sosyal konutları sözleşme ne zamana kadar imzalacak? TOKİ konut peşinat ödemesi ne kadar?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, yukarıda yer alan tabloda bulunan konutlar için Konut Belirleme Kurası 27-28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Arnavutköy TOKİ sosyal konutların sözleşme imzalama süreci de devam ediyor. Peki TOKİ Arnavutköy sosyal konutları sözleşme imzalama son tarih ne zaman?
TOKİ Arnavutköy sosyal konutları sözleşme ne zamana kadar imzalacak?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, Ziraat Bankası şubelerinde 09.12.2024 – 31.01.2025 tarihleri arasında imzalanacaktır.
TOKİ Arnavutköy sosyal konutları peşinat ödemeleri ne zaman ne kadar olacak?
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1) 2+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 180 ay vade veya
-%10 peşinat bedeli için 240 ay vade,
3+1 konutların peşinat tutarı ve vade sayısı
- %10 peşinat bedeli için 180 ay vade veya,
-%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
TOKİ Arnavutköy sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
TOKİ’den alınan konutlar ne zaman satılır?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 2+1 ve 3+1 tipi konut tipi projelerinde hak sahibi olup imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
İşte TOKİ Arnavutköy 2+1 ve 3+1 Sosyal Konut Satış Fiyatları