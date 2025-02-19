TOKİ, belirli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan arsalarını açık artırma yöntemiyle satışa sunmakta. Bu satışlar, yatırım yapmak veya arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturmakta. TOKİ açık artırma arsa satış tarihleri, arsa satışının olduğu iller ile ödeme seçeneklerine ilişkin haberin detayları.