Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 558 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayede, 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak ve İstanbul ile Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki TOKİ arsa satışları hangi illerde var? Ödemeler nasıl olacak peşinat ne kadar vade sayısı kaç?
TOKİ, belirli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan arsalarını açık artırma yöntemiyle satışa sunmakta. Bu satışlar, yatırım yapmak veya arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturmakta. TOKİ açık artırma arsa satış tarihleri, arsa satışının olduğu iller ile ödeme seçeneklerine ilişkin haberin detayları.
TOKİ 48 İLDE 558 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 25-26 Şubat 2025 saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Holiday Inn Çukurambar Çankaya/Ankara
İsteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?
Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye,
Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecik, Erzincan. Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun, Yozgat.
TOKİ 48 İL 558 ARSA SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL?
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını şse 24 ay vade ile alabilir.