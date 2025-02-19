Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat! TOKİ takvimi açıkladı: 48 ilde açık artırma ile satışa sunulacak

Arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat! TOKİ takvimi açıkladı: 48 ilde açık artırma ile satışa sunulacak

10:3319/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 558 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayede, 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak ve İstanbul ile Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki TOKİ arsa satışları hangi illerde var? Ödemeler nasıl olacak peşinat ne kadar vade sayısı kaç?

TOKİ, belirli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan arsalarını açık artırma yöntemiyle satışa sunmakta. Bu satışlar, yatırım yapmak veya arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturmakta. TOKİ açık artırma arsa satış tarihleri, arsa satışının olduğu iller ile ödeme seçeneklerine ilişkin haberin detayları.

TOKİ 48 İLDE 558 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ arsa satışı 25-26 Şubat 2025 saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Holiday Inn Çukurambar Çankaya/Ankara 

İsteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?

Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye,

Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecik, Erzincan. Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun, Yozgat.

TOKİ 48 İL 558 ARSA SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL?

Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını şse 24 ay vade ile alabilir.

#TOKİ
#toki arsa satışı
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den güncel tahmin