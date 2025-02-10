TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. 50 ilde 834 arsa satışa çıkacak. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma ile satışa sunulacak. TOKİ arsa satışı ile İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde ödeme kolaylığıyla indirim fırsatı da sunacak. Peki, TOKİ 834 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ satışa sunulan arsalar hangi şehirlerde, ödeme planı nedir? İşte detaylar.

1 /9 TOKİ, 50 ildeki 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Müzayedeye programı içi olarak da katılabilmek mümkün. Katılımcılar, iki farklı ödeme planından birini seçebilecek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade diğer seçenek ise yüzde 40 peşin, 36 ay vade. Peki, TOKİ 834 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ satışa sunulan arsalar hangi şehirlerde?

2 /9 TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman ve nerede yapılacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

3 /9 TOKİ açık artırmayı, 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara. Yatırımcılar, ihaleye fiziksel olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecekler.

4 /9 TOKİ arsa satışı hangi şehirlerde? Satışa sunulan arsalar Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 ilde yer alıyor. Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce,

5 /9 Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman,

6 /9 Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova. Yatırım yapmak isteyenler, bu geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun arsayı seçebilecek.

7 /9 TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur? İhaleye katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir: İhale şartnamesini ve satış listelerini incelemek için TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr adreslerine giriş yapabilirsiniz.

8 /9 Online teklif vermek isteyenler www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturmalı. Detaylı bilgi almak için TOKİ’nin resmi iletişim hattı olan 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, ihale tarihinden önce gerekli belgeleri tamamlamaları ve şartnameyi incelemeleri öneriliyor.