TOKİ'den "İlk Evim Arsam" projesi kapsamında arsa tapuları ile ilgili beklenen müjdeli haber geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde hak sahibi olan vatandaşlar için tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Bu sayede binlerce vatandaş arsa sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme imkanı yakaladı. Peki TOKİ arsa tapularına nasıl erişilebilecek? Tapu tescil belgelerini alan vatandaşlar ne yapmalı?

1 / 9 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında önemli bir adım attı ve arsa tapu tescil belgelerini 29 ilde açtı. Ocak 2023'te tamamlanan başvurularda hak sahibi olmak için kuralar çekmişti.

2 / 9 Arsa büyüklükleri: Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Bu arsalara yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

3 / 9 Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan başlıyor ve taksitler 1.604 liradan başlıyor. TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında yer alan vatandaşların tapularına kavuşmalarını sağlayarak ev sahibi olma hayallerini bir adım daha gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

4 / 9 TOKİ İlk evim arsa tapu tescil belgeleri nereden nasıl öğrenilir? TOKİ'nin uygun fiyatlı konut ve arsa sahibi olma fırsatı sunan "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında, nisan ayında arsa teslim tarihleri netleşirken arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Vatandaşlar, tapu bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. TOKİ İLK EVİM ARSA TAPU TESCİL BELGESİ SORGULAMA



5 / 9 Kampanya kapsamında, 29 ildeki 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlandı ve inşaata hazır hale getirildi.

6 / 9 TOKİ ilk evim arsa tapuları hangi illerde verildi? Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da ise 23 bin arsa olmak üzere toplamda 29 ilde hazırlanan arsaların tapu tescil belgeleri yayınlandı.

7 / 9 TOKİ arsalarına evler ne zaman başlayacak? Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.

8 / 9 TOKİ arsalarına evler ne zamana kadar yapılacak? Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı.