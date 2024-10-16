Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Diyarbakır Eğil Sosyal Konut Projesi kapsamında, kura çekimi ile hak sahiplerinin daire yerleri belirlendi. Bu proje kapsamında toplam 126 konutun kurası gerçekleştirildi. Konutlar, 2+1 78 adet ve 3+1 48 adet olarak belirlendi. İşte TOKİ Diyarbakır Eğil konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Diyarbakır Eğil 126/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. Projede yer alan 2+1 katlı 78 adet ve 3+1 48 adet olmak üzere toplam 126 adet konutun hak sahiplerine ait daire yerleri belirlendi.
DİYARBAKIR EĞİL KONUT KURASI CANLI İZLE
Diyarbakır Eğil TOKİ konut belirleme kursu, 16 Ekim 2024 tarihinde, saat 14:00'te noter huzurunda yapıldı. Kura sonrasında hak sahipleri, satış sözleşmelerini 28 Ekim - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında TC Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm mağazalarından imzalayabileceklerdir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.