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TOKİ Eskişehir Sarıcakaya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi

11:12 - 13/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 11:29 - 13/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
<p>TOKİ Eskişehir Sarıcakaya konut belirleme kura sonuçları</p>
TOKİ Eskişehir Sarıcakaya konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Eskişehir Sarıcakaya Konut Projesi kapsamında yer alan konutların kura belirleme çekilişi gerçekleştirildi. Sarıcakaya TOKİ kura çekilişi neticesinde hak sahiplerinin konut yerleri de netleşti. İşte TOKİ Eskişehir Sarıcakaya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eskişehir Sarıcakaya konut belirleme kurası tamamlandı. Toplamda 22 konutun hak sahipleri belirlendi.

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Eskişehir Sarıcakaya projesindeki konut tipleri 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarlandı.

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Eskişehir Sarıcakaya TOKİ projesi kapsamındaki 2+1 daireler 75 metrekare ile 85 metrekare arasında, 3+1 daireler ise 105 metrekare arasında değişiklik gösterebiliyor.

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TOKİ Eskişehir Sarıcakaya projesinde yer alan daireler için 240 ay vade fırsatı sunuluyor.

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TOKİ Eskişehir Sarıcakaya hak sahipleri listesi.

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#TOKİ Sarıcakaya kura sonuçları
#Sarıcakaya TOKİ konut belirleme sonuçları
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TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi