250 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Hatay Payas Çağlalık Mahallesi Konut Projesi hak sahipleri için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. TOKİ kura çekilişi Çaağlalık Mahallesi 3. Etap projesinde inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 400 adet konut için yapılmakta. İşte Hatay Payas TOKİ konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay Payas 700/250 bin Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Hatay İli Payas İlçesi Çaağlalık Mahallesi 3. Etap 400 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 400 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Konut kurası saat 11:30’de TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte Hatay Payas TOKİ konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 26 Mayıs 2025 - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke genelindeki tüm şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.