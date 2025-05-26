TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay Reyhanlı sosyal konut projesinde hak sahipleri için konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Hatay Reyhanlı Mağramsi Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan, Hatay Reyhanlı Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Reyhanlı Mağramsi Mahallesi 513 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 200 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Hatay Reyhanlı Mağramsi Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 02 Haziran 2025 - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke genelindeki tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.