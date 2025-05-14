TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 tipi konutlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güneşevler 250 Konut Projesi hak sahipleri için; Kahramanmaraş İli, Oniki Şubat İlçesi Fatih Mahallesi 697 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 konutlara başvuru yapan 146 hak sahibi için 146 adet 2+1 nitelikli konut; 3+1 konutlara başvuru yapan 91 hak sahibi için 86 adet 3+1 nitelikli 5 adet 2+1 nitelikli toplam 91 konut olmak üzere toplamda 237 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Kahramanmaraş konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 20 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında T.Halk Bankası On iki Şubat/Kahramanmaraş Şubesi’nde imzalanacaktır.
Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar konut alma hakkını kaybedecektir 2+1 ve 3+1 konut tipi hak sahipleri konutlarını memur maaş artış oranına göre artışlı olarak ödeme şartı ile satın alabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle
başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.