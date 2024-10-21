TOKİ Karabük merkez 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlendi. Kura sonrası TOKİ Karabük merkez Bayır Mahallesi kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşti. İşte TOKİ Karabük Bayır Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük Merkez Bayır Mahallesi 280 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 190 adet, 3+1 nitelikli 90 adet olmak üzere toplamda 280 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte Karabük Merkez Bayır Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 01-22 Kasım 2024 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Karabük Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.