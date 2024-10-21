Kırklareli Pınarhisar’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 140 konut ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 204 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Kırklareli Pınarhisar Camikebir Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kırklareli Pınarhisar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kırklareli Pınarhisar Camikebir Mahallesi 204 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 140 adet ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 204 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Kırklareli Pınarhisar Camikebir Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
3+1 tipi başvuru sahiplerinin Konut Belirleme Kurası’ndan sonra kalan başvuru sahipleri YEDEK olarak çekilecektir. Projenin temerküz şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Pınarhisar/Kırklareli Şubesi olup, konut belirleme kurasından sonra hak sahiplerinin Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 04 - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ nin tüm şubelerinde gerçekleştirilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Konut alıcıları, teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.