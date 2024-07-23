TOKİ Manisa İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arsa yeri ada parsel sorgulamasını heyecanla bekliyor. TOKİ tarafından ilk evim arsa yerleri il bazlı açıklanmasıyla birlikte Manisa TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ilk evim arsada son durum bilgileri.
TOKİ Manisa İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Manisa'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Manisa ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki Manisa ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Manisa TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.
TOKİ son olarak Manisa Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Manisa TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Manisa merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Manisa TOKİ ilk evim arsa yerleri belli oldu mu, ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Manisa ilk evim arsa kura çekimi 19 Nisan 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Manisa müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. TOKİ yaptığı açıklamada müşterek ve müstakil arsa projelerinde yer belirleme kura çekiliş-kura tarihi belirlenmiş olup hak sahiplerine SMS ile bilgi verilmiştir. TOKİ arsa yeri belirleme kura sonuçları e Devlet üzerinden TALEP TOPLAMA PROJELERİ İÇİN HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMA ekranından görüntülenebilmektedir.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
TOKİ Arsa Yeri Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.
Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.” denildi.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.