TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Mersin merkez sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 1439 ve 3+1 tipi 590 olmak üzere toplam 2 bin 29 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Mersin merkez Mezitli ve Yenişehir konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Mersin merkezde konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Mersin merkez Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 1439 adet ve 3+1 nitelikli 590 adet olmak üzere toplamda 2 bin 29 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Mersin Mezitli ve Yenişehir konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.